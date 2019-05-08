Помпео призвал не дать Москве достроить "Северный поток — 2"

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Помпео призвал не дать Москве достроить "Северный поток — 2"

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Соединённые Штаты не должны позволить России продолжить реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом в ходе выступления в Лондоне заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

По мнению Помпео, Москва хочет иметь газопровод Nord Stream 2, чтобы использовать энергию в качестве рычага давления на Европу.

В апреле 2019 года Помпео признал, что Соединённым Штатам не удалось убедить Европу отказаться от строительства "Северного потока — 2". В начале мая против реализации проекта газопровода выступили лидеры США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини.

Ранее Лайф сообщал о начале прокладки "Северного потока — 2" в российских территориальных водах.

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