Помпео призвал не дать Москве достроить "Северный поток — 2"

Соединённые Штаты не должны позволить России продолжить реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом в ходе выступления в Лондоне заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.
По мнению Помпео, Москва хочет иметь газопровод Nord Stream 2, чтобы использовать энергию в качестве рычага давления на Европу.
В апреле 2019 года Помпео признал, что Соединённым Штатам не удалось убедить Европу отказаться от строительства "Северного потока — 2". В начале мая против реализации проекта газопровода выступили лидеры США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини.
Ранее Лайф сообщал о начале прокладки "Северного потока — 2" в российских территориальных водах.
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