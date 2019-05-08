В Шереметьевском профсоюзе рассказали, как "Аэрофлот" экономит на сотрудниках

Значительная часть и без того скромной зарплаты бортпроводников зависит от премий, критерии которых не разглашаются.

Сотрудники авиакомпании "Аэрофлот", в основном бортпроводники, зачастую сталкиваются с несправедливым отношением к себе со стороны перевозчика. Об этом порталу News.ru рассказала глава Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова.

Любопытно, но, согласно отчётам авиакомпании, у неё имеются серьёзные задолженности перед своими сотрудниками. В то же время "Аэрофлот" в прошлом году выплатил более 1,5 миллиарда рублей премий членам совета директоров и правления, а также руководству лётного и наземного состава.

В то же время бортпроводники "Аэрофлота" получают достаточно скромную, по словам Борисовой, зарплату, значительная часть которой зависит от премий. Их критерии остаются секретом.

— Эта надбавка зависит, в частности, от налёта за год, но работодатель сам предоставляет определённое количество лётных часов. У бортпроводника нет возможности в свой выходной "прийти и полетать" — все рейсы заняты, — отмечает Борисова.

Подобная привязка заставляет бортпроводников больше работать, несмотря на то, что в данной профессии важен баланс трудовой деятельности и отдыха. Кроме того, значительная часть премии — это "надбавка за личный вклад". Её критерии также неизвестны, однако те, кто состоит в профсоюзе бортпроводников, получают больше, нежели те, кто остаётся за его чертой.

Борисова также отметила, что нередко работодатель желает принять на работу молодых и более привлекательных бортпроводников. В компании даже разделили кабинный экипаж в зависимости от их габаритов.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов отметил в беседе с порталом, что с 2012 по 2017 год "Аэрофлот" не проводил должным образом индексацию заработных плат сотрудников.

— Работодатель обязан делать это и по закону, и по нашему трудовому договору. Нам удалось увеличить зарплату для командиров воздушных судов, правда, в виде премий. Другим сотрудникам сделали одноразовые выплаты в середине и конце года. Однако тем, кто состоит в независимом профсоюзе, начисляют премии меньше. Это способ манипуляции и управления людьми, — отметил Дельдюжов.

Отметим, повышенное внимание к деятельности перевозчика связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево. Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта.