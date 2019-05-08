В Москве студент распугал школьную линейку муляжом пистолета-пулемёта Шпагина

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В Москве студент распугал школьную линейку муляжом пистолета-пулемёта Шпагина

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Пистолет-пулемёт системы Шпагина (архивное фото) Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В центре Москвы студент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ярослав Васильев распугал школьную линейку муляжом пистолета-пулемёта Шпагина, сообщает Mash.

<p>Фото: © <a href="https://mash.ru/" target="_blank"><ins>Mash</ins></a></p>

Как уточняется, в момент инцидента в учебном заведении проводили торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы.

После того как выглядывающее из окна соседнего дома дуло оружия заметила учительница географии, мероприятие остановили, а детей спрятали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли квартиру и виновника переполоха.

Свои действия он объяснил желанием провести "урок патриотизма", продемонстрировав отечественное оружие, которое оказалось муляжом.

По предварительным данным, есть основания полагать, что в отношении студента будет возбуждено уголовное дело.

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