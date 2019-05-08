Сотрудник "Пятёрочки" избил покупателя, заподозрив его в краже — видео

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Сотрудник "Пятёрочки" избил покупателя, заподозрив его в краже — видео

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Работник магазина нанёс лежавшему на полу мужчине несколько ударов руками и ногами.

В Домодедове сотрудник "Пятёрочки" избил покупателя, которого заподозрил в краже товара.

Работник магазина нанёс мужчине несколько ударов руками и ногами.

Ролик с избиением посетителя сетевого магазина был размещён в соцсетях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины.

Ранее Лайф рассказывал, как охранник "Пятёрочки" избил женщину, заподозрив в краже сыра.

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