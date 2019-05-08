Под Пензой мужчина ранил двоих гостей, убил односельчанина и покончил с собой

Распивавший вместе с сожительницей спиртное россиянин, поссорившись с женщиной, набросился на неё с ножом.

Житель Пензенской области, поссорившись с сожительницей, порезал её ножом, а потом ранил пришедших ей на помощь гостей. Об этом в среду сообщило региональное управление СК.

— Злоумышленник, взяв в руку нож, ударил им гостью в область живота, причинив ей колото-резаное ранение, после чего аналогичное ранение он причинил её мужу. Супруги выбежали из дома, — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, в это время по дороге проезжал их односельчанин, который, увидев произошедшее, решил успокоить мужчину, после чего получил от него огнестрельное ранение в живот, от которого и скончался.

Прибывшие на место происшествия сотрудники СОБРа окружили хозяина дома, который, углядев незавидную ситуацию, отказался сдаться и выстрелил себе в голову.

Потерпевших супругов доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

СК сообщает, что расследование уголовного дела продолжается.