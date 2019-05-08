В Японии туристов призвали не есть на ходу

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В Японии туристов призвали не есть на ходу

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Фото: © Pixabay

Связано это с тем, что отдыхающие оставляют после себя горы мусора, бросая под ноги упаковки с едой.

В японском Киото иностранных туристов призвали отказаться от еды на ходу, так как они могут нанести травму себе или прохожим. Об этом сообщает издание Japan Times.

С просьбой установить соответствующие таблички на разных языках мира обратилась администрация старого рынка Нисики в Киото, где многие туристы покупают аутентичную еду. Отмечается, что, употребляя пищу на ходу, приезжие граждане оставляют после себя горы мусора.

Впрочем, туристы не согласны с такой мерой. Отдыхающие уверены, что, употребляя пищу на ходу, они могут полностью насладиться атмосферой рынка.

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