Министр здравоохранения Норвегии посоветовала гражданам пить, курить и есть мясо

Министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено пить алкоголь, курить и есть мясо "столько, сколько хочется".

Листхёуг, назначенная на пост главы Минздрава 3 мая, подчеркнула, что не собирается быть духовным наставником или рассказывать гражданам, как они должны жить.

— Я имею в виду, что людям нужно разрешать курить, пить и есть столько красного мяса, сколько они хотят. Власти рады проинформировать (о вредных привычках. — Прим. Лайфа), но люди, я думаю, в основном знают, что полезно, а что — нет, — сказала министр в интервью NRK.

Телеканал проиллюстрировал материал фотографиями Листхёуг с сигаретой, уточнив, что министр бросила курить, но временами вспоминает о вредной привычке на вечеринках.

Ранее медики рассказали о способе уменьшения тяги к курению.