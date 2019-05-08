Министр здравоохранения Норвегии посоветовала гражданам пить, курить и есть мясо

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Министр здравоохранения Норвегии посоветовала гражданам пить, курить и есть мясо

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Фото: © Pixabay

Министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено пить алкоголь, курить и есть мясо "столько, сколько хочется".

Листхёуг, назначенная на пост главы Минздрава 3 мая, подчеркнула, что не собирается быть духовным наставником или рассказывать гражданам, как они должны жить.

Я имею в виду, что людям нужно разрешать курить, пить и есть столько красного мяса, сколько они хотят. Власти рады проинформировать (о вредных привычках. — Прим. Лайфа), но люди, я думаю, в основном знают, что полезно, а что — нет, — сказала министр в интервью NRK.

<p>Фото: © NTB scanpix / <a href="https://www.nrk.no/norge/mener-listhaug-setter-folkehelsa-mange-tiar-tilbake-1.14540541" target="_blank">Heiko Junge</a></p>

Телеканал проиллюстрировал материал фотографиями Листхёуг с сигаретой, уточнив, что министр бросила курить, но временами вспоминает о вредной привычке на вечеринках.

Ранее медики рассказали о способе уменьшения тяги к курению.

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