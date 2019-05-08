Курц выразил сожаление из-за осквернения памятника советским воинам в Австрии

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Курц выразил сожаление из-за осквернения памятника советским воинам в Австрии

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Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил сожаление по поводу осквернения памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац. Об этом рассказал Посол РФ в Австрии Дмитрий Люблинский.

На торжественном заседании в память об освобождении от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе в ведомстве федерального канцлера своё сожаление мне также лично выразили канцлер Себастьян Курц и президент Национального совета (парламент.Прим. Лайфа) Австрии Вольфганг Соботка, — рассказал он.

Как уточняется, к настоящему моменту местные коммунальные службы устранили следы вандализма.

По словам представителя российского диппредставительства, местные правоохранительные органы изучат видеоматериалы с места происшествия и проведут расследование.

Как сообщал Лайф, в Вене вандалы облили красной краской памятник советским солдатам-освободителям. Посольство РФ отреагировало на инцидент и потребовало решительной реакции от своих партнёров.

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