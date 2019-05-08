США ввели санкции против металлургической отрасли Ирана

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США ввели санкции против металлургической отрасли Ирана

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Фото: © Flickr / Blondinrikard Fröberg

США ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с добычей и производством металлов (в частности, железа, стали, алюминия и меди). Об этом сообщили в Белом доме.

Ограничения направлены как против производителей и собственников производства металлов в Иране, так и против тех, кто ими торгует. Запрещаются и поставки в страну продукции и оборудования для металлургической отрасли.

Как говорится в пояснительной записке Дональда Трампа Конгрессу, санкции направлены на то, чтобы лишить Иран доходов, которые "можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок, региональной агрессии и военной экспансии".

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