США ввели санкции против металлургической отрасли Ирана

США ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с добычей и производством металлов (в частности, железа, стали, алюминия и меди). Об этом сообщили в Белом доме.

Ограничения направлены как против производителей и собственников производства металлов в Иране, так и против тех, кто ими торгует. Запрещаются и поставки в страну продукции и оборудования для металлургической отрасли.

Как говорится в пояснительной записке Дональда Трампа Конгрессу, санкции направлены на то, чтобы лишить Иран доходов, которые "можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок, региональной агрессии и военной экспансии".