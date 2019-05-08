Советник Терезы Мэй посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тёрнер посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское посольство.

Отмечается, что Тёрнер встретится с российскими коллегами. Дата визита не уточняется.

Отношения РФ и Великобритании значительно ухудшились в том числе и из-за "дела Скрипалей". При этом в марте британский посол сэр Лори Бристоу заявлял, что Лондон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой.