Советник Терезы Мэй посетит Москву на следующей неделе

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Советник Терезы Мэй посетит Москву на следующей неделе

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МИД РФ. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тёрнер посетит Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское посольство.

Отмечается, что Тёрнер встретится с российскими коллегами. Дата визита не уточняется.

Отношения РФ и Великобритании значительно ухудшились в том числе и из-за "дела Скрипалей". При этом в марте британский посол сэр Лори Бристоу заявлял, что Лондон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой.

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