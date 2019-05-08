В Кирове требуют запретить концерт рэпера Face

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В Кирове требуют запретить концерт рэпера Face

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Фото © Instagram/facepublicenemy

Несколько жителей Кирова призвали запретить в городе выступления рэпера Face (Иван Дрёмин. — Прим. Лайфа), а также артистов Мальбэка и Сюзанны. Горожане считают, что их творчество опасно для детей, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление от граждан поступило [в прокуратуру], — заявили в областном надзорном ведомстве.

По мнению жителей Кирова, песни исполнителей якобы причиняют вред физическому и психическому здоровью, а также развитию детей. Концерт Face запланирован на 15 мая.

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