В Кирове требуют запретить концерт рэпера Face

Несколько жителей Кирова призвали запретить в городе выступления рэпера Face (Иван Дрёмин. — Прим. Лайфа), а также артистов Мальбэка и Сюзанны. Горожане считают, что их творчество опасно для детей, сообщает ТАСС.

— Соответствующее заявление от граждан поступило [в прокуратуру], — заявили в областном надзорном ведомстве.

По мнению жителей Кирова, песни исполнителей якобы причиняют вред физическому и психическому здоровью, а также развитию детей. Концерт Face запланирован на 15 мая.