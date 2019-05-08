За день в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

В среду, 8 мая, в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, также дожди пройдут и в ночь на 9 мая. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— В Москве за день выпало 13 миллиметров осадков, это четверть майской нормы, и это самое большое значение по области, — отметил специалист.

В течение ночи на 9 мая кратковременные дожди продолжатся, утром также возможны осадки, однако это уже будет зависеть от того, применят ли авиацию для разгона облаков.