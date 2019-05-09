Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В России проживают 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц. Такие данные Пенсионного фонда на начало апреля приводятся на официальном сайте Минтруда РФ.

Так, в России проживает около 762,6 тысячи тружеников тыла, в годы войны они обеспечивали потребности не только фронта, но и всего советского народа.

Меньше всего в России проживает бывших совершеннолетних узников фашизма, находившихся в период Великой Отечественной войны в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания. Их осталось всего 144 человека.

Сейчас в России — 75,5 тысячи инвалидов и участников ВОВ, а также тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны во время войны. Людей, переживших блокаду Ленинграда, осталось 96 тысяч человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103,7 тысячи человек.

Также в стране проживают 240,3 тысячи вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

При этом, как подчеркнули в Минтруде, размер ежемесячных выплат ветеранам в текущем году составляет до 43,5 тысячи рублей, что почти в пять раз превышает прожиточный минимум пенсионера.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны.