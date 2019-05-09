Трамп на год продлил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также санкции против республики. Об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что режим ЧП продлён в связи с тем, что война в Сирии "ставит под угрозу сам сирийский народ и порождает нестабильность в регионе". Кроме того, в обращении Трампа к Конгрессу указывается, что "действия и политика Дамаска представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".
Кроме того, глава Белого дома также на год продлил санкции против Центральноафриканской Республики — из-за "кризиса правоохранительных органов, нарушения закона, межрелигиозной розни, массового насилия и убийств".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени