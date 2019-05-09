СМИ: Лидер группы "Океан Эльзы" собирается на выборы в Раду

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СМИ: Лидер группы "Океан Эльзы" собирается на выборы в Раду

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук планирует участвовать в выборах в Верховную раду, сообщает издание "Новое время".

По предварительным данным, штаб певца возглавит бывший заместитель министра экономики Незалежной Юлия Клименко.

Отмечается, что в пресс-службе лидера "Океана Эльзы" и Клименко отказались комментировать эту информацию.

Как писал Лайф, в январе Вакарчук впервые открыто заявил о своих политических амбициях. А во время предвыборной кампании на Украине музыкант раскритиковал избранного президента Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко, заявив, что они превратили президентскую гонку в шоу.

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