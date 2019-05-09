В команде Зеленского закон об украинском языке сравнили с кнутом

Принятый Верховной радой закон об украинском языке может привести к нежелательным последствиям. Такую точку зрения в эфире телеканала ZIK выразил советник избранного главы Незалежной Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш.
— Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия, — заявил он.
В связи с этим Юраш отметил, что силовые методы могут замедлить процесс украинизации или вовсе развернуть его в обратном направлении.
Зеленский признался, что последствия принятия закона трудно предсказать. Тем не менее он пообещал проверить его на соответствие Конституции Незалежной "сразу после вступления в должность".
Как писал Лайф, 25 апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени