В команде Зеленского закон об украинском языке сравнили с кнутом

Принятый Верховной радой закон об украинском языке может привести к нежелательным последствиям. Такую точку зрения в эфире телеканала ZIK выразил советник избранного главы Незалежной Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш.

— Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия, — заявил он.

В связи с этим Юраш отметил, что силовые методы могут замедлить процесс украинизации или вовсе развернуть его в обратном направлении.

Зеленский признался, что последствия принятия закона трудно предсказать. Тем не менее он пообещал проверить его на соответствие Конституции Незалежной "сразу после вступления в должность".

Как писал Лайф, 25 апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".