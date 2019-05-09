Мэр Казани на месяц отправил депутатов обедать в школьных столовых на 69 рублей

Сумма, которую они с понедельника по субботу будут тратить на обед, будет фиксированной.

В Казани весь май депутаты городской Думы будут обедать в школьных столовых на 69 рублей в день. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на распоряжение мэра города Ильсура Метшина.

Это делается для того, чтобы лично проверить качество питания в образовательных учреждениях.

Как отметил Метшин, все 162 школы города будут распределены между депутатами. Таким образом, весь текущий месяц с понедельника по субботу они будут приезжать в школы, чтобы отобедать в столовых.

— Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики — мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения, — сказал мэр Казани.

Кроме того, Метшин заявил, что организации школьного питания уделяется недостаточно внимания, и призвал усилить работу в данном направлении и привлечь к этому родительские комитеты.

— Есть объективные причины: за 94 рубля, учитывая рост цен, накормить вкусно при двухразовом питании — задача не из простых. Но посильная. Надо вовремя говорить обо всех проблемах и решать их. Даже с единичным случаем нарушения мы мириться не будем, — отметил градоначальник.

Нарушения планируется выявить в течение месяца и исправить за время школьных летних каникул, чтобы к следующему учебному году дети питались качественной и здоровой едой.