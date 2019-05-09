Россиян едва не депортировали из Замбии из-за документального фильма Дудя

Причиной недовольства властей страны стало освещение нищеты и низкого качества жизни населения.

Документальная лента блогера Юрия Дудя о переезде россиянина с семьёй в Замбию привела к неожиданным последствиям: власти африканской страны пригрозили депортацией главным героям фильма — Иосифу Тимченко и его родным.

Дудь рассказал историю Иосифа, который вместе с женой и детьми отправился в Африку для того, чтобы обучить замбийских детей футболу. Причиной переезда семьи Тимченко стал шок от того, что в современном мире ещё остались места, где люди голодают, а дети не имеют возможности учиться. Видимо, освещение тяжёлой жизни и стало поводом для гнева властей Замбии.

После выхода фильма на Youtube-канале с уроженцем Владивостока и его женой Ириной связался президент Экономической ассоциации Замбии Лубинда Хаабазока, заявивший, что они злоупотребили гостеприимством страны и должны быть депортированы.

В своём аккаунте в "Инстаграме" Ирина передала разговор с Хаабазокой: он якобы сказал, что Дудь "убил образ страны", показав в ленте исключительно бедность и нищету.

Позже она удалила этот пост и рассказала, что ситуация вокруг депортации разрешилась мирно и русской семье удалось прийти к соглашению с властями.