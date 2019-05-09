В Одессе у Дома профсоюзов неизвестные подожгли цветы и таблички, которые принесли в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года, сообщают "Украинские новости".

Поджог устроили три человека в ночь на 7 мая. Они предварительно обследовали место, убедились, что случайных свидетелей нет, облили таблички и цветы горючей жидкостью и подожгли. Затем они спокойно покинули место происшествия на такси.

Сейчас полиция устанавливает личности этих людей и детали происшествия.