Порошенко назвал свою главную цель в политике

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО. Своими мыслями он поделился в ходе акции "Первая минута мира".

— Именно в том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, я вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как сложу полномочия, — цитирует политика ТАСС.

Как писал Лайф, ранее действующий глава Незалежной подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", в котором прописаны меры для достижения членства в НАТО и ЕС.

Он также рассказал, чему посвятит последние дни президентства, и заявил о планах вновь стать президентом через пять лет.