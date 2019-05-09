Ремейк "Леди и бродяги" лишится эпизода с кошками из-за обвинений в расизме

Эпизод с сиамскими кошками не раз подвергался критике за оскорбление азиатской культуры.

Компания Disney внесёт изменения в ремейк мультфильма "Леди и бродяга" из-за обвинений в расизме. Об этом сообщает журнал The Variety.

Отмечается, что речь идёт об эпизоде с сиамскими кошками. По сюжету в данной сцене появляются два представителя семейства кошачьих Си и Ам. Они изображаются с раскосыми глазами и выпирающими зубами. Двуличные, злобные и говорящие с карикатурным китайским акцентом, они являются отрицательными персонажами.

Малопривлекательное изображение представителей азиатской культуры уже подвергалось критике. Так, блогер Маркус Хантер проанализировал эпизод с сиамскими кошками в мультфильме и пришёл к выводу, что он, как "колониальный кошмар", способствует "сохранению мифов о группе людей, исторически подверженных насилию на расовой почве".

— Они лишены индивидуальности, желчны, хитры, больны и дики. Хоть и одомашнены, тем не менее они движимы своей злобной природой — лгать и запугивать, — написал он.

Кроме того, Хантер подчеркнул, что мультфильм "Леди и бродяга" — пример послевоенной ксенофобии в США. Именно поэтому, считает блогер, авторы ленты изобразили сиамских кошек именно так.

В связи с этим Disney приняла решение избавиться от Сима и Ама в ремейке мультфильма и заменить их на других персонажей. Песню, которую в оригинальном мультфильме исполняли кошки, также заменят. Композиция в исполнении Пегги Ли не раз подвергалась критике за оскорбление азиатской культуры.

Ранее Лайф писал, что кинокомпания Disney собирается снять киноадаптацию известного мультфильма "Леди и бродяга". Дата планируемой премьеры озвучена пока не была.