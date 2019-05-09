В Иране сообщили о намерении поэтапно выходить из ядерной сделки

Тегеран намерен постепенно выходить из ядерной сделки, заключённой с западными странами. Об избранной стратегии рассказал замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

— Мы поставили на повестку дня выход из СВПД, и этот выход будет осуществляться поэтапно, — передаёт слова дипломата телерадиокорпорация IRIB.

Напомним, в 2015 году шесть стран: США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — заключили с Ираном соглашение, по которому санкции против ближневосточной страны будут отменены в обмен на соблюдение нескольких условий.

В частности, Тегеран пообещал вывезти большую часть своего обогащённого урана за рубеж, переоборудовать урановый завод в научно-исследовательский центр и в течение 20 лет допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях 8 мая 2019 года.