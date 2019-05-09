Порошенко назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка"

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в Киеве назвал участников многомиллионной акции "Бессмертный полк", которая проходит по всему миру, "ряжеными". Трансляцию речи главы государства вёл телеканал "112 Украина".
— Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру, — заявил он.
И это при том, что в Незалежной в акции "Бессмертный полк", проведение которой запланировано на 9 Мая, собираются принять участие от одного до полутора миллиона человек.
Кроме того, Порошенко добавил, что "никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом", а также заявил, что за последние пять лет в стране выработался свой сценарий и ритуал празднования Дня Победы.
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