Советник Зеленского заявил, что Аваков останется главой МВД до выборов в Раду

Министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков будет исполнять свои обязанности вплоть до очередных выборов в Верховную раду. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
— Если мы говорим об Авакове, то он был подан по квоте фракции "Народного фронта", которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции, поэтому, я думаю, что до парламентских выборов и до создания другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции, — объяснил он.
Разумков подчеркнул, что у Зеленского не будет возможности повлиять на решения кабинета министров, пока ситуация в парламенте не изменится.
Он также обратил внимание на тот факт, что по установленным в конституции правилам глава государства подаёт в Раду кандидатуры только глав внешнеполитического и оборонного ведомств.
При этом он подчеркнул, что имена этих министров станут известны общественности после инаугурации.
Как писал Лайф, ранее в Раде оценили слова бизнесмена Игоря Коломойского, посоветовавшего Зеленскому оставить главу МВД Арсена Авакова в составе правительства.
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