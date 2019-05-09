Советник Зеленского заявил, что Аваков останется главой МВД до выборов в Раду

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Советник Зеленского заявил, что Аваков останется главой МВД до выборов в Раду

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Фото: © РИА Новости

Министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков будет исполнять свои обязанности вплоть до очередных выборов в Верховную раду. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Если мы говорим об Авакове, то он был подан по квоте фракции "Народного фронта", которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции, поэтому, я думаю, что до парламентских выборов и до создания другой коалиции Аваков будет выполнять свои функции, — объяснил он.

Разумков подчеркнул, что у Зеленского не будет возможности повлиять на решения кабинета министров, пока ситуация в парламенте не изменится.

Он также обратил внимание на тот факт, что по установленным в конституции правилам глава государства подаёт в Раду кандидатуры только глав внешнеполитического и оборонного ведомств.

При этом он подчеркнул, что имена этих министров станут известны общественности после инаугурации.

Как писал Лайф, ранее в Раде оценили слова бизнесмена Игоря Коломойского, посоветовавшего Зеленскому оставить главу МВД Арсена Авакова в составе правительства.

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