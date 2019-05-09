В МВД подтвердили создание единой базы злостных нарушителей ПДД

Единая цифровая платформа ГИБДД с данными злостных нарушителей правил дорожного движения уже разрабатывается в России, рассказали в пресс-центре МВД.
— Формирование информационного массива данных о лицах, систематически нарушающих правила дорожного движения, предусматривается в рамках создания открытой цифровой платформы ГИБДД, — рассказали в МВД.
Как отмечает РИА "Новости", сотрудники ведомства пока затрудняются с точным определением "злостных нарушителей ПДД" и обстоятельствами, обосновывающими попадание в данную категорию.
Как писал Лайф, ранее начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД РФ полковник полиции Роман Мишуров рассказал об инициативе и сообщил, что новая платформа позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав.
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