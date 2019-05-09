В МВД подтвердили создание единой базы злостных нарушителей ПДД

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В МВД подтвердили создание единой базы злостных нарушителей ПДД

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Фото: © Агентство городских новостей “Москва” / Зыков Кирилл

По предварительным данным, сейчас инициатива находится на стадии обсуждения и проработки деталей.

Единая цифровая платформа ГИБДД с данными злостных нарушителей правил дорожного движения уже разрабатывается в России, рассказали в пресс-центре МВД.

Формирование информационного массива данных о лицах, систематически нарушающих правила дорожного движения, предусматривается в рамках создания открытой цифровой платформы ГИБДД, — рассказали в МВД.

Как отмечает РИА "Новости", сотрудники ведомства пока затрудняются с точным определением "злостных нарушителей ПДД" и обстоятельствами, обосновывающими попадание в данную категорию.

Как писал Лайф, ранее начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД РФ полковник полиции Роман Мишуров рассказал об инициативе и сообщил, что новая платформа позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав.

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