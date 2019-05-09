В Турции для туристов открыли экскурсии на подводной лодке

Стоимость такого путешествия будет варьироваться от 4200 до 6500 рублей с человека.

В турецкой Анталье для туристов открыли одну из самых нестандартных экскурсий — путешествие на подводной лодке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего в мире, по данным организации, работает около 30 туристических подводных судов. Турция, в свою очередь, взялась за развитие данного туристического направления недавно.

Проект Nemo Primero стартовал в 2015 году, когда страна закупила у Финляндии подводное судно. За несколько лет субмарина была отремонтирована, переоборудована и модернизирована — и в итоге открыта для туристов.

В конце апреля лодка Nemo Primero открыла свой второй коммерческий сезон. В прошлом году подводные экскурсии были так популярны, что за сезон она перевезла около 18 тысяч человек.

Субмарина может принять на борт зараз 44 человека и ещё двух членов экипажа. Также Nemo Primero может погружаться на глубину от 110 метров.

Погружения будут проходить пять раз в неделю. Длительность одной экскурсии — около часа. Что касается стоимости, то за уникальное путешествие придётся раскошелиться: цена билета будет колебаться от 65 до 100 долларов (от 4200 до 6500 рублей) с человека.

Добавляется, что компания-оператор планирует в скором времени открыть новый маршрут подводных экскурсий, на этот раз вокруг острова Сичан, который привлекает множество аквалангистов со всего мира из-за уникального красочного скалистого дна, уходящего на глубину 22 метра.