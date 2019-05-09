В Госдуме ответили на призыв Помпео не дать достроить "Северный поток — 2"

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В Госдуме ответили на призыв Помпео не дать достроить "Северный поток — 2"

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Фото: © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал исключительно политическим заявление госсекретаря США Майка Помпео о проекте "Северный поток — 2".

Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические. Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе, — заявил RT депутат. — Мнение Соединённых Штатов всем понятно, но Европа принимает решение самостоятельно.

Ананских также считает, что до момента первых поставок газа американская сторона ещё не раз выскажется в таком же ключе. При этом депутат уверен, что выступления политиков из США никак не повлияют на своевременное окончание строительства "Северного потока — 2".

Напомним, ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию проекта "Северный поток — 2".

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