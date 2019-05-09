Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

Утром 9 мая в Подмосковье ожидается густой туман. По прогнозу синоптиков, до 9:00 видимость не превысит 200–500 метров. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе дорог, водителям — снизить скорость и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, и вовсе стоит воздержаться от выхода на улицу.