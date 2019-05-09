Жители Турции стали свидетелями майского снегопада

Неожиданный снегопад обрушился на северо-запад Турции, побудив туристов вновь вернуться на популярный в зимнее время года лыжный курорт. Об этом сообщает CNN Turk.
Как уточняется, речь идёт о курорте Улудаг, который располагается на горе в провинции Бурса.
В этом году сезон уже закончился и пристанище туристов закрыто, однако внезапный снегопад подарил любителям зимних видов спорта второй шанс.
Отмечается, что высота снежного покрова местами составляет до шести миллиметров.
Синоптики сообщают, что температура воздуха в этой местности в ближайшее время понизится до минус 10 градусов.
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