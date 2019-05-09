Жители Турции стали свидетелями майского снегопада

Неожиданный снегопад обрушился на северо-запад Турции, побудив туристов вновь вернуться на популярный в зимнее время года лыжный курорт. Об этом сообщает CNN Turk.

Как уточняется, речь идёт о курорте Улудаг, который располагается на горе в провинции Бурса.

В этом году сезон уже закончился и пристанище туристов закрыто, однако внезапный снегопад подарил любителям зимних видов спорта второй шанс.

Отмечается, что высота снежного покрова местами составляет до шести миллиметров.

Синоптики сообщают, что температура воздуха в этой местности в ближайшее время понизится до минус 10 градусов.