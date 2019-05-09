Мел Гибсон сыграет неуклюжего Санта-Клауса

Мел Гибсон присоединился к актёрскому составу независимого комедийного боевика Fatman ("Толстяк"), Об этом сообщает The Variety.

Отмечается, что данный "мрачно-комедийный рождественский" фильм, премьера которого запланирована на начало 2020 года, расскажет историю неуклюжего Санта-Клауса, который борется с убытками своего бизнеса. Тем временем испорченный 12-летний подросток Билли нанимает киллера, чтобы убить Санту, после того как получил от него уголёк вместо подарка в рождественском чулке.

Режиссёрами Fatman выступят Эшом и Йен Нельмс, известные по фильмам "Преступление в маленьком городе", "Вафельная улица" и "Затерянные по назначению".

Подчёркивается, что проект будет искать покупателей на грядущем рынке Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 14 по 25 мая. Также сюда привезёт свою премьеру и голливудский актёр Сильвестр Сталлоне — он представит новую киноленту о приключениях Джона Рэмбо, получившую название "Последняя кровь".