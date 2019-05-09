Глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы. Он отметил, что, следуя боевым традициям фронтовиков, личный состав Вооружённых сил достойно выполняет свой воинский долг.
— Этот праздник — символ истинного патриотизма и духовного величия нашего народа. Проходят годы, но не тускнеет память о подвигах, беспримерном героизме, стойкости и самоотверженности фронтовиков, партизан, тружеников тыла, узников фашистских лагерей, — говорится в сообщении.
Шойгу отметил, что судьба каждого из этих людей — это пример любви к Родине, верности присяге, идеалам справедливости и гуманизма.
9 Мая в России отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах уже начались торжественные парады, шествия "Бессмертных полков" и другие акции. Главный парад страны начнётся в 10:00 мск на Красной площади. В нём примут участие более 13 тысяч военных, 130 единиц техники, а также 74 самолёта и вертолёта.
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