Трамп заявил, что Китай сорвал заключение торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Китай сорвал заключение торговой сделки во время переговоров. Об этом лидер страны сказал в ходе выступления во Флориде, трансляцию которого вёл телеканал C-Span.

При этом Трамп отметил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в США в четверг, 9 мая, для продолжения переговоров.

— Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 миллиардов в год, — заявил Трамп.

Напомним, в конце февраля президент США сообщил о своём решении отсрочить повышение пошлин на китайскую продукцию. А 2 марта глава Белого дома рассказал, что потребовал от КНР снять пошлины на американскую сельхозпродукцию.

Позднее Лайф писал, что США и Китай перешли к финальному этапу заключения торговой сделки.