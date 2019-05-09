Диетолог назвала продукты, необходимые для красивого загара

Это овощи и фрукты, в которых содержится бета-каротин, он помогает сохранить золотистый цвет кожи на длительное время.

Для красивого и стойкого загара врачи советуют придерживаться принципов правильного питания и употреблять продукты, содержащие бета-каротин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога, нутрициолога Олесю Онофрей.

Также для загара полезны такие витамины и микроэлементы, как витамин Е, защищающий организм от свободных радикалов, селен, защитник от ультрафиолета, ликопин и Омега-3, которые способствуют активной выработке меланина.

— Самый полезный для красивого загара продукт — морковь. Есть такое мнение, что красотки из Бразилии всегда перед выходом на солнце выпивают стакан морковного сока, — отмечает Онофрей.

Также диетолог советует обратить внимание на абрикосы, персики, виноград, спаржу, дыню, томаты, морепродукты, красное мясо, а также субпродукты. Лучше всего их съедать за час до выхода на солнце.

Перед солнечными процедурами можно выпить стакан свежевыжатого сока из названных фруктов и овощей. А после загара диетолог советует съесть брокколи, поскольку этот овощ хорошо справляется с отёками, которые часто появляются после долгого пребывания на солнце.

При этом Онофрей подчеркнула, что всем любителям красивого загара следует не забывать и о чувстве меры. Так, не рекомендуется употреблять более 5–6 плодов и выпивать более 100–150 граммов сока.

Также, по словам диетолога, есть группа продуктов, которые оказывают обратный эффект — не дают загару ровно и красиво ложиться на кожу. К ним относятся солёные, маринованные и жареные продукты, а также колбасы, какао, кукуруза, шоколад, кофе, петрушка и алкоголь.