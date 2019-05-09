Сотрудники спецслужб Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Сотрудники Боливарианской службы нацразведки (SEBIN) задержали вице-спикера венесуэльского парламента Эдгара Самбрано. Об этом он написал в своём твиттере.

По его словам, военные окружили машину, в которой он находился, и потребовали, чтобы Самбрано покинул транспортное средство.

После того как он отказался, политика якобы насильно "отбуксировали" к следственному изолятору Эль-Эликойде при штаб-квартире Службы национальной безопасности.

На новость отреагировал самопровозглашённый лидер государства Хуан Гуайдо и осудил инцидент сначала в своих соцсетях, а затем и в официальном заявлении, распространённом на странице Национальной ассамблеи.

Официальные власти также выступили с заявлением, обосновав задержание Сомбрано.

Глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо в эфире телеканала TeleSUR рассказал, что вице-спикер был арестован за организацию попытки госпереворота.

— Информирую, что несколько минут назад был задержан один из руководителей госпереворота 30 апреля... Эдгар Самбрано,— заявил он.

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота. Однако вскоре президент Николас Мадуро заявил о неудаче, которую потерпела оппозиция. Позднее с этим согласился и сам Гуайдо.

После этого, как сообщает "Интерфакс", власти Венесуэлы пообещали привлечь к ответственности всех участников попытки госпереворота и решили лишить депутатской неприкосновенности лиц, причастных к инциденту.