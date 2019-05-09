Украинка укусила сотрудника военкомата, пытавшегося передать повестку её сыну

Жительница Ровненской области Украины покусала сотрудника военного комиссариата, приехавшего передать повестку 21-летнему сыну женщины. Об этом сообщает областная Нацполиция.
— Следователи Млиновского отделения полиции проводят досудебное расследование по факту нанесённого умышленного лёгкого телесного повреждения 33-летнему жителю райцентра, — говорится в сообщении.
По данным следственно-оперативной группы, инцидент произошёл, когда мать с сыном шли по улице. Внезапно возле них остановился автомобиль, и вышедший из него мужчина в гражданском попросил юношу остановиться.
Тогда мать приказала сыну бежать и укусила незнакомца, когда тот схватил парня за рюкзак.
Как выяснилось позднее, 51-летняя женщина почувствовала опасность и объяснила свои действия тем, что не знала, кем является мужчина и что ему нужно. Также подозрительным ей показалось то, что у него в руках в тот момент не было ни повестки, ни любых других документов.
Отмечается, что пострадавший требует привлечь жительницу Незалежной к уголовной ответственности.
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