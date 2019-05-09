Археолог вернул украденный им 60 лет назад фрагмент Стоунхенджа

Камень будет использоваться для дальнейших важных исследований по установлению происхождения сооружения.

Спустя 60 лет после пропажи был найден недостающий кусок одного из сарсеновых камней в мегалитическом сооружении Стоунхендж, расположенном неподалёку от британского Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что его вернул археолог Роберт Филлипс, проживающий на данный момент в США. Как передаёт издание, он обнаружил камень во время археологических раскопок на кромлехе в 1958 году. Филлипс решил забрать себе на память небольшое "каменное ядро".

Однако накануне своего 90-летия он выразил желание вернуть недостающий фрагмент всемирно известной достопримечательности.

Уже многие учёные изъявили желание изучить эту, казалось бы, навсегда потерянную часть Стоунхенджа. Возможно, возвращение фрагмента может помочь в разгадке главной тайны сооружения — происхождения его камней.