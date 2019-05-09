Помпео отменил второй зарубежный визит за два дня

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Гренландию, назначенный на 9 мая. Об этом сообщает местная радиовещательная корпорация KNR.

Как уточняется, политик должен был провести встречу с несколькими высокопоставленными лицами в городе Кангерлуссуак. После этого он намеревался поехать в Нуук, где его ждал премьер-министр страны Ким Кильсен.

По предварительным данным, пока Помпео никак не прокомментировал отмену поездки.

Отмечается, что к визиту гостя из Вашингтона тщательно готовились и для его безопасности Дания направила дополнительные силы.

Напомним, 8 мая он также внезапно поменял планы и вместо Германии отправился в Ирак.