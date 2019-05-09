Заслуженный пилот оценил действия экипажа SSJ-100 во время аварийной посадки

Заслуженный пилот Юрий Сытник прокомментировал действия экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100, который сгорел в Шереметьево 5 мая. По словам специалиста, экипаж мог не отключить часть оборудования при входе в грозу.

Сытник считает, что в зоне грозовой деятельности пилоты "не выключили первый комплект автопилота, первый комплект локатора и один из комплектов радиостанции", поэтому остались без связи и без автоматики.

— Самолёт подчинялся рулям, самолёт слушался воли лётчика. Сейчас начнут всё сводить к проблемам с самолётом, с полосой, с погодой. Но в Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолётом не происходило, — рассказал РИА "Новости" эксперт.

Напомним, 5 мая SSJ 100 после вылета из Шереметьево запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек.

Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы. Кроме того, в Сети появился фрагмент аудиозаписи, на которой слышны переговоры диспетчеров с пилотами самолёта.