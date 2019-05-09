Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников

В первую очередь эксперты советуют бережно относиться к персональным данным и не отвечать на подозрительные СМС и звонки.

Роспотребнадзор составил список рекомендаций и советов людям преклонного возраста, как защититься от мошенников. Соответствующая информация размещена на официальном сайте федеральной службы.

— Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: ПИН-код и СVV (трёхзначный код на обратной стороне карты), — говорится в сообщении.

Кроме того, при получении СМС о блокировке банковской карты или списании с неё денег ни в коем случае не следует перезванивать по указанному номеру. Для того чтобы узнать детали о состоянии карты и банковских операциях, можно позвонить в банк, сходить в отделение лично или проверить баланс через онлайн-банк или банкомат.

Также необходимо быть внимательным при заполнении анкет и опросных листов, предупреждает служба. Прежде чем что-то подписать, следует изучить содержание документа.

Специалисты предупреждают и о квартирном сетевом маркетинге, когда люди ходят по квартирам и предлагают купить различные товары, которые, как правило, не соответствуют нормам и продаются по завышенным ценам. При этом продавцы могут предложить взять кредит на крупную сумму в случае нехватки денежных средств у покупателя.

С осторожностью следует пользоваться бесплатными косметическими услугами и посещать бесплатные медицинские обследования частных организаций. Поскольку любая цель подобных акций — это привлечение новых клиентов и получение от них денег.

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