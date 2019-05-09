В Москве начался Парад Победы

Мероприятие началось на Красной площади с боя курантов и выноса Знамени Победы.

Парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве. Традиционно мероприятие проходит на Красной площади.

На парад прибыл президент России Владимир Путин в компании экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Мероприятие началось на Красной площади с выноса Знамени Победы, в этом году особенностью главного смотра Вооружённых сил является первый выезд новых автомобилей-кабриолетов Аurus, которые, по словам главы Минпромторга, не подведут.

В параде примут участие более 13 тысяч военных, 130 единиц техники.