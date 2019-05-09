В Японии в четвёртый раз за месяц началось извержение вулкана Асо

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В Японии в четвёртый раз за месяц началось извержение вулкана Асо

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Фото: Японское метеорологическое агентство.

Информации о пострадавших не поступало. Рядом с вулканом действует эвакуационная зона.

В Японии началось извержение вулкана Асо. Он находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, где проживает почти 2 миллиона человек. Об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Это уже четвёртое извержение за месяц. Предыдущее произошло 3 мая. Пострадавших, как и в прошлые разы, нет. Рядом с вулканом в радиусе нескольких километров от кратера действует эвакуационная зона.

Асо — один из крупнейших вулканов в Японии и мире. Его высота составляет 1592 м.

Ранее Лайф сообщал, что в 130 километрах от вулкана находится АЭС "Иката", однако пока об опасности для электростанции не сообщается.

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