Путин заявил, что Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат ВОВ

Президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на Параде Победы в Москве, заявил, что Россия никогда не забудет мужество и самоотверженность, которые проявили советские солдаты в Великую Отечественную войну.

— Россия никогда не забудет мужество и самоотверженность солдат Великой Отечественной войны, — сказал глава государства.

Он добавил, что память о Великой Отечественной войне — это наша совесть и наша ответственность. Президент подчеркнул, что ряд государств сейчас "искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков".

Владимир Путин добавил, что святой долг россиян — защитить подлинных героев.