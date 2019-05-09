Путин заявил, что Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат ВОВ

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Путин заявил, что Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат ВОВ

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Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин 

Президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на Параде Победы в Москве, заявил, что Россия никогда не забудет мужество и самоотверженность, которые проявили советские солдаты в Великую Отечественную войну.

Россия никогда не забудет мужество и самоотверженность солдат Великой Отечественной войны, — сказал глава государства.

Он добавил, что память о Великой Отечественной войне — это наша совесть и наша ответственность. Президент подчеркнул, что ряд государств сейчас "искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков".

Владимир Путин добавил, что святой долг россиян — защитить подлинных героев.

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