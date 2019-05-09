Путин: Россия сделает всё необходимое для обеспечения обороноспособности страны

Президент РФ отметил, что уроки Великой Отечественной войны по-прежнему актуальны.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на Параде Победы в Москве, заявил, что Россия будет и дальше укреплять престиж ратной службы.

— Мы делали и будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших Вооружённых сил, оборонный потенциал самого современного уровня. Будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества, — заявил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, а также что Россия не забудет мужество и самоотверженность солдат ВОВ.

Лайф ведёт прямую трансляцию с главного парада страны на Красной площади. В нём принимают участие более 13 тысяч военных, 130 единиц техники.