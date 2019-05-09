На Украине закидали камнями автобус с участниками акции, посвящённой 9 Мая

Депутат Верховной рады пообещал защитить людей и добавил, что возьмёт под контроль расследование ЧП.

На трассе под Кривым Рогом радикалы напали на автобус, в котором люди ехали в Днепр на празднование Дня Победы. О том, что транспорт закидали камнями, рассказал на своей странице в "Фейсбуке" депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

— Молодчики разбили стёкла в автобусах и скрылись. Это преступление совершили моральные уроды. Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм, — написал Вилкул.

В полиции области подтвердили факт нападения и добавили, что проводится проверка инцидента.

Сегодня утром полиция Киева задержала директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную за наличие у неё георгиевской ленты. Женщина пришла на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто", которая является аналогом "Бессмертного полка". Сама лента запрещена в стране.