Европа призвала Иран выполнять обязательства по СВПД

Ранее лидер ИРИ сообщил о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения.

ЕС, Франция, ФРГ и Британия призвали Иран продолжать соблюдать в полном объёме свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

— Мы настоятельно призываем Иран продолжать выполнять свои обязательства по СВПД в полном объёме, как он делал это до сих пор, и воздерживаться от любых эскалационных шагов, — говорится в совместном заявлении европейских стран.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в годовщину выхода США из соглашения заявил, что Тегеран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерной сделке.

Так, Иран намерен хранить запасы обогащённого урана в стране, а не вывозить за границу. Своё заявление он направил странам — членам соглашения: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Иранский лидер дал европейским странам 60 дней на переговоры.