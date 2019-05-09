В Швеции пассажирский лайнер задымился при посадке

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В Швеции пассажирский лайнер задымился при посадке

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Фото: Wikimedia\Skistar

В шведском городе Гётеборге произошло задымление на борту самолёта, который приземлялся после рейса из Стокгольма. Об этом сообщает местное издание Göteborgs Posten.

Отмечается, что на борту самолёта в этот момент находилось около ста человек. Подробности пока не известны. В аэропорту работают экстренные службы.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолёт. На борту лайнера, который должен был следовать из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек.

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