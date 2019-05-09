Песков: Путин получил послание Рухани

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Песков: Путин получил послание Рухани

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Хасан Рухани. Фото: ©РИА Новости / Алексей Дружинин

Иранский президент дал 60 дней европейским странам на переговоры после объявления о частичном выходе из ядерной сделки.

Президент РФ Владимир Путин получил послание от президента Ирана Хасана Рухани. В Москву послание доставил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вчера, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне стало известно, что Иран объявил о частичном выходе из ядерной сделки, заключённой с западными странами. Иранский президент дал 60 дней европейским странам на переговоры.

Лайф сообщал, что Путин и Рухани встречались в августе прошлого года, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

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