Президент Абхазии поздравил Путина с Днём Победы

Глава республики пожелал российскому президенту благополучия и здоровья, а народу России — мира и процветания.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил российского лидера Владимира Путина с этим праздником. Абхазский лидер в своём обращении подчеркнул героизм всех участников войны.

— Их стойкость и верность долгу являются для нас примером истинной любви к Родине, сопричастности к её судьбе. В этот памятный день мы чествуем ветеранов, героически вставших на пути всеразрушающего нацизма, — передаёт его слова пресс-служба главы государства.

Хаджимба добавил, что защита Родины — это "святая обязанность" всех граждан, и отметил важность сохранения памяти о минувших событиях.

— Мы храним победные традиции наших отцов и дедов и считаем своим долгом передать их последующим поколениям, — добавил он.

Глава Абхазии пожелал президенту России благополучия и здоровья, а российскому народу — мира и процветания.

Ранее Лайф сообщал, что президент Казахстана призвал помнить уроки Великой Отечественной войны.