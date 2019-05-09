В Кремле допустили, что Путин может встретиться с Помпео в Сочи

Президент России Владимир Путин может встретиться с госсекретарём США Майком Помпео в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

— Мы не исключаем, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава американского внешнеполитического ведомства посетит Сочи 13–14 мая, где он должен будет встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Помпео есть что обсудить с Лавровым. Несколько дней назад он заявлял, что Россия должна убраться из Венесуэлы. А вчера он призвал не дать Москве достроить "Северный поток — 2".