В Донецке провели Парад Победы

Представленный там отреставрированный легендарный танк Т-34 и сейчас может вступить в бой.

В Донецке в честь Дня Победы прошёл марш парадных расчётов военного гарнизона. По центральной улице прошли участники "Юнармии", соединения и воинские части управления Народной милиции ДНР, парадные расчёты МЧС и курсанты училищ, сообщает Донецкое агентство новостей.

— Русский народ славен тем, что стоек. Наша сила в почитании подвигов отцов, дедов и прадедов... С каждым годом растёт народное воодушевление, гордость и осознание современниками того, что именно мы — наследники Великой Победы... Мы пронесём силу правды сквозь года и передадим будущим поколениям, — приводит агентство речь главы ДНР Дениса Пушилина.

Также по улице Артёма прошла механизированная колонна. Отреставрированный танк Т-34, колонна БТР-80, отряд снайперов на квадроциклах, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК "Стрела-10", самоходные установки "Гвоздика", "Грады", полковые миномёты, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б", спаренная зенитная установка ЗУ-23-2.

За парадом наблюдали десятки тысяч жителей города и всей ДНР.

Ранее восстановленный Т-34 возглавил Парад Победы в Новосибирске.

А вот под Кривым Рогом участников акции, посвящённой 9 Мая, закидали камнями.